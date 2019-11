La terre a une nouvelle fois tremblé en Valais dans la nuit de vendredi à samedi. La secousse de magnitude 3 sur l'échelle de Richter s'est produite à 03h14 non loin de Verbier, selon le Service sismologique suisse (SED) de l'EPFZ.

La secousse a vraisemblablement été ressentie de manière assez forte à proximité de l'épicentre, écrit le SED. Ce dernier a d'ailleurs reçu plusieurs dizaines d'annonces de personnes la signalant. En règle générale, il ne faut pas s'attendre à des dégâts pour un tremblement de terre de cette magnitude, précise le SED. L'épicentre de la secousse se situe environ à six kilomètres à l'est de Verbier à une profondeur de 4 kilomètres.

Le Valais a connu de nombreuses secousses ces derniers temps. Depuis le début du mois de novembre, la région au nord de Sion est sujette à un essaim de tremblements de terre. Plus de 300 secousses y ont été enregistrées en quelques jours. La plus forte a atteint une magnitude de 3,3. Les experts de l'EPFZ n'excluent pas qu'un séisme plus important se produise. (ats/nxp)