Depuis quelques mois, il est possible de se balader à la hauteur des cimes des arbres à Mogelsberg (SG), dans le Neckertal. Inauguré en mai dernier, le pont en bois de 500 mètres de long et jusqu'à 20 mètres de haut attire de nombreux visiteurs. La nouvelle devrait plaire à la coopérative responsable du sentier, qui espère attirer 30'000 personnes par année.

Or à en croire divers articles parus dans la presse alémanique, l'afflux grandissant commence à poser problème. La barrière des 30'000 personnes a en effet été largement dépassée puisqu'environ 80'000 touristes ont fait le déplacement depuis mai dernier. L'infrastructure du village, comptant 2200 habitants, ne suffirait plus pour accueillir correctement les voyageurs, rapporte la télévision alémanique SRF. «Les jours fériés, il n'y a pas assez de places de parc. On m'a dit que certains touristes garaient leur voiture au milieu de la route», explique Joachim Fuchs, propriétaire d'une maison à Mogelsberg (SG).

Signalisation revue

Le Saint-Gallois critique aussi le fait qu'il n'y a pas assez de panneaux de signalisation. Selon lui, il arrive régulièrement que des touristes pénètrent sur des terrains privés. «Il y a beaucoup de randonneurs le week-end. Des centaines de personnes passent devant notre propriété alors qu'on voudrait juste être tranquille.» Marion Felber, de la coopérative qui gère le sentier, confirme: «Les gens regardent dans les jardins des habitants et demandent s'ils peuvent aller aux toilettes chez eux.» Elle dit avoir reçu plusieurs plaintes émanant de la population.

Contactée, la commune promet de prendre des mesures. La présidente Vreni Wild assure: «Nous allons revoir la signalisation et rediriger le trafic.» Elle souhaite aussi inciter davantage de personnes à faire le déplacement en transports publics. (Le Matin)