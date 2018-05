L'association romande CIAO lance jeudi le site Bourré-edesavoir.ch à l'occasion de la Journée nationale sur les problèmes liés à l'alcool. Destiné aux 16-20 ans de Suisse romande, il vise à faire réfléchir les jeunes sur leur consommation, sans être moralisateur.

L'association a développé ce site dans le cadre du Projet National Alcool (PNA), qui vise à lutter contre la consommation problématique et la dépendance à l'alcool, explique CIAO dans un communiqué. Le but du site est de donner aux jeunes des outils pour prendre des décisions en connaissance de cause en misant sur le non-jugement et l'autonomisation.

Le site répond à des questions très pratiques telles que «A-t-on le droit de rouler à vélo si on a bu?» ou «Est-ce que les effets de l'alcool diminuent en cas de consommation régulière?». La plateforme propose également aux adolescents des tests sur leur consommation, des quiz et des conseils, souligne le communiqué. bourre-edesavoir.ch (ats/nxp)