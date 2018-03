Les femmes doivent être plus nombreuses à s'engager en politique, car leur proportion stagne voire recule. Un spot vidéo a été lancé à cette fin jeudi à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Il s'agit d'encourager les partis à mettre en place les conditions nécessaires pour que les femmes s'impliquent davantage, explique un communiqué de la Commission fédérale pour les questions féminines (CFQF), qui a développé le projet «Moitié-moitié - plus de femmes en politique».

Proposée en trois langues, cette vidéo donne la parole à des politiciennes actives dans sept partis. «Elles parlent de leur travail et encouragent les femmes à s'engager en politique pour contribuer à façonner la Suisse».

Aux dernières élections fédérales, les femmes représentaient 32% des candidats élus au Conseil national, soit le plus gros score jamais atteint. En revanche, la proportion de femmes au Conseil des Etats recule depuis 2003: elles n'y occupent plus que 15% des sièges. «Au niveau cantonal, les chiffres sont analogues voire plus bas, à de rares exceptions près», écrit la CFQF.

Cette dernière compte prendre contact avec les partis pour les sensibiliser à la parité et aux mesures à envisager en vue des élections fédérales de 2019. (ats/nxp)