La chaussée reste rétrécie à droite en montant sur les hauts de Macolin (BE), une fois passé la station supérieure du funiculaire. Mais un panneau a disparu: celui qui accordait la priorité aux véhicules montant.

Décidément, le marquage réalisé au début de ce mois pour une halte de bus est en mutation constante, après une assemblée communale où la grogne s'est exprimée. «Un tel marquage, c'est une chicane pour tout le monde», critiquait alors un spécialiste en circulation établi à Evilard (BE) et à Lamboing (BE).

Enfreindre la loi

Selon cet ancien expert de l'ACS, la priorité ne pouvait pas être accordée à ceux qui ont l'obstacle de leur côté, à moins d'enfreindre la loi sur la circulation routière.

Deux panneaux ont été retirés: celui qui accordait la priorité aux véhicules montant et celui qui la refusait aux véhicules descendant. Devenus prioritaires à la descente, les cyclistes auront moins de craintes pour leur intégrité, dans le périmètre de la Haute école fédérale de sport.

Dans la neige

À l'inverse, les automobilistes qui s'arrêteront à la montée auront peut-être du mal à repartir dans la neige, en direction des restaurants de la Fin du Monde et de la Hohmatt. Quoi que: «Sur une route de montagne, ceux qui montent ont la priorité», estime un résidant de Macolin.

Avec son passage pour piétons à trois bandes, l'arrêt de bus est censé protéger les enfants grâce à une zone protégée par une bande continue et cinq bornes plastique, deux bornes supplémentaires ayant été posées entre mardi et mercredi.

Mesure provisoire

Les modifications apportées au marquage que personne ne comprend sont justifiées pour l'administrateur des constructions Emanuel Bakaus: «Il s'agit d'une mesure provisoire dont le but est d'améliorer la sécurité pour les enfants», disait-il avant l'assemblée communale.

«Il s’agit toujours encore d’une mesure provisoire», reprend aujourd'hui Emanuel Bakaus. Une séance a été tenue la semaine dernière avec la police cantonale ainsi qu'avec l’Office cantonal des ponts et chaussées.

Sur leur conseil

«Sur leur conseil, nous avons supprimé la signalisation de priorité», explique l'administrateur. Dès lors, c’est la LCR qui prévaut, à savoir la priorité pour les véhicules qui descendent vu qu’ils n’ont pas d’obstacle sur leur voie.

«Pourquoi avoir modifié un arrêt de bus qui donnait satisfaction et qui n'a jamais produit d'accident?», s'interroge un usager. Des passages protégés de ce type, il en existe plusieurs à Bienne. «Encore faut-il le construire aux normes», observe un spécialiste. (Le Matin)