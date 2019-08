Depuis maintenant trois jours, d’importantes recherches sont effectuées dans la région des Paccots suite à la disparition lundi dernier du traileur de 43 ans. Chiens de recherches, hélicoptères, Secours Alpin Romand (SARO), Armée Suisse, tiers voulant apporter leur aide, tout est mis en œuvre, sous la conduite de la Police cantonale fribourgeoise en étroite collaboration avec la station de secours de Châtel-St-Denis, afin de retrouver Paulo. Une nouvelle photo de l’intéressé, au départ de son entraînement, est diffusée aux médias.

Depuis le mardi 30 juillet 2019, les recherches entreprises afin de retrouver Paulo, traileur de 43 ans signalé disparu depuis la veille, sont restées veines. Depuis trois jours, un peu plus d’une centaine de personnes sont engagées pour effectuer des recherches coordonnées dans le terrain.

Pour rappel, Paulo P. est parti le lundi 29 juillet dernier, vers 17h30 afin d’effectuer un entraînement de course pédestre (trail) dans la région des Paccots. Son véhicule avait été retrouvé sur le parking des Rosalys.

Il correspond au signalement suivant :

homme, 43 ans, 168 cm, corpulence athlétique, cheveux courts bruns, yeux bruns, vêtu d’un t-shirt rouge (Morat-Fribourg), short noir, gilet noir, baskets, chaussettes hautes noires avec bande fluo jaune sur le haut et était équipé de bâtons de marche. Il s’exprime en français et en portugais. Appel à témoins: tout renseignement concernant la personne disparue est à communiquer à la Police cantonale Fribourg au 026 304 17 17 ou au poste de police le plus proche.