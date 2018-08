La ligne ferroviaire Zurich-Lucerne est paralysée depuis lundi matin après le déraillement d'un train de chantier près d'Ebikon (LU). La plupart des trains des grandes lignes sont déviés par Olten (SO), d'autres sont supprimés. Le trafic devrait reprendre mardi.

L'incident est survenu dimanche lors de travaux de renouvellement des voies entre Lucerne et Ebikon. Ce chantier a commencé le 1er juillet et doit se poursuivre jusqu'au 17 octobre. Il est mené de nuit et parfois de jour le week-end. Tel était le cas depuis samedi soir. Le trafic ferroviaire aurait dû reprendre lundi matin.

C'était sans compter le déraillement du train de chantier. L'incident n'a pas seulement interrompu les travaux. Il a aussi rendu la reprise du trafic voyageurs impossible en raison de l'évacuation nécessaire du convoi et des dégâts causés par l'incident, indique à Keystone-ATS un porte-parole des CFF.

Les trains devraient à nouveau circuler normalement dès mardi à 05h20. D'ici là, les voyageurs doivent prévoir une durée de trajet plus longue en raison des déviations occasionnées. Des liaisons RER sont en outre supprimés. Un service de bus est en place. (ats/nxp)