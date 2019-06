Une collision entre un cheval et un train a provoqué l'interruption du trafic ferroviaire sur la ligne Bâle-Delémont. L'animal a été percuté entre entre Grellingen et Laufon. L'animal s'était échappé et a couru devant le convoi, selon un porte-parole de la police de Bâle-Campagne cité par «20 Minuten». L'animal a été grièvement blessé. Le service de sauvetage des grands animaux est sur place. Personne n'a été blessé.

Les CFF ont confirmé la collision avec un animal sur leur site internet. Plusieurs trains ont été supprimés. Les voyageurs entre Bâle et Bienne doivent passer par Olten.

(nxp)