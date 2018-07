Ce dimanche se déroule à Zurich l’une des pires compétitions d’endurance de la planète: un Ironman. Au menu pour les triathlètes, 3,8 kilomètres de natation. Puis 180 kilomètres de vélo. Et pour finir, un marathon: 42,2 kilomètres de course à pied. Mais en France voisine, un jeune cinglé doit penser que c’est de la rigolade. Car il va se compliquer la vie en courant avec des Crocs aux pieds ou en chevauchant une vieille bicyclette. «Trop facile? Ah, non, ce n’est pas ça: un triathlon c’est déjà une folie, de toute façon», s’amuse Victor Mellerin, 26 ans.

Habitant de Nantua, tout près de Genève, cet autoproclamé «Conquérant de l’Absurde» pratique le triathlon depuis cinq ans. «Mon but a toujours été de finir dans les délais mais je n’ai pas du tout l’esprit de compétition. Mon intérêt commençait à baisser alors j’ai cherché une idée pour me remotiver.» Et il l’a trouvée: pimenter ses triathlons de trois règles garanties absurdes. Nager uniquement en papillon, une nage plus lente que le crawl. Effectuer le parcours cycliste sur un vieux vélo, si possible de la région de la compétition. Puis courir déguisé, avec non pas des baskets aux pieds mais des Crocs...

«C’est plus un tank qu’un vélo»

Pour Zurich ce sera donc du papillon. Puis 180 kilomètres sur un vélo de l’armée suisse de 1946 déniché récemment à Neuchâtel. «C’est plus un tank qu’un vélo», note-t-il. Et un marathon en Crocs et costard-cravate, «pour camper un banquier zurichois».

Victor Mellerin est un rigolo. Mais pas un hurluberlu: n'imaginez pas qu'il va abandonner après avoir fanfaronné. Avec les handicaps loufoques qu’il s’impose, il a déjà bouclé un triathlon près de Nantes en mai. Un autre au sud de la France, à Cagnes-sur-Mer, au début du mois – avec un «Vélo bleu», un gros vélo en libre-service de Nice. Alors, c’est quoi le pire? Les Crocs? «Non, même s’il m’est arrivé d’avoir de légères ampoules. Mais si on peut discuter leur esthétisme, ce sont des chaussures légères et souples, donc ça va», répond le jeune Français. Avant de clairement désigner la partie cycliste.

«Le pauvre, ça l’a détruit moralement…»

«Sur le parcours de Cagnes-sur-Mer il y avait un col de 10 kilomètres. J’ai souffert… Pour Zurich mon vélo militaire pèse plus de 25 kilos. Contre une dizaine pour les autres participants. Il n’a pas de vitesse et je vous passe les freins à tambour sur la roue arrière. Et la position, très assise, n’est pas du tout adaptée à la compétition. Or je devrais passer quelque neuf heures dessus», détaille-t-il.

Mais alors où est le plaisir? «Je m’amuse, même si on reste dans le dépassement de soi. Mais il est dans les rencontres avec les autres concurrents. Ou quand je provoque les sourires de spectateurs qui me prennent pour un fou.» On peut même ajouter un petit plaisir sadique, confesse-t-il. «Il m’est arrivé de rattraper et doubler un participant à vélo. Le pauvre, ça l’a détruit moralement…»

«Préparé pour faire mes conneries»

Victor Mellerin est actuellement garde bassin à la piscine de Colovray, à Nyon. Il pratique la natation comme le cyclisme depuis des lustres. Alors oui, il aime déconner. Mais ne vous y fiez pas: ça ne l’empêche pas d’être un vrai athlète. «Je pourrais prétendre que je prends un vieux vélo, des Crocs et que je me lance en improvisant. Mais ce n’est pas vrai du tout et ce serait impossible. Je suis physiquement préparé pour faire mes conneries.»

Pour l'Ironman de Zurich l'homme a deux buts. Bien rigoler. Et finir dans les temps: moins de 16 heures. Après? Il caresse encore plein de projets, mais plus athlétiques que délirants, cette fois. Une traversée du Léman en alternant les quatre nages olympiques. Ou, dans 3 à 4 ans, mater l'Atlantique à la rame. Pas de doute, cet homme à un grain.