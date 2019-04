Pour la première fois dans l’histoire, on a donc découvert ce mercredi la véritable image d’un trou noir. C'est mignon. Mais ils n’auraient pas pu régler la netteté, ces feignasses?

Patron gourmand

Pour montrer sa «confiance dans le potentiel de création de valeur à long terme» de son entreprise, le patron de Twitter Jack Dorsey a touché en 2018 un salaire de 1 dollar 40 – en référence aux 140 caractères qui étaient autorisés dans un tweet. Mais on peut aujourd’hui publier jusqu’à 280 caractères. Jack Dorsey pourrait donc être tenté de doubler son salaire. Doubler! La cupidité des grands patrons n’a aucune limite! Renaud Michiels

Alarme à l’œil

Une Taïwanaise de 29 ans s'est rendue à l'hôpital, souffrant d'un œil. En observant celui-ci, les médecins ont découvert quatre toutes petites abeilles qui vivaient sous sa paupière, se nourrissant de ses larmes. Fallait pas qu'elle s'étonne d'avoir les yeux qui piquent. Michel Pralong

Ils ont un grain

Le Conseil fédéral veut modifier l’«ordonnance sur le stockage obligatoire d’aliments et de fourrages» en supprimant le stockage obligatoire du café. Ces réserves vont-elles être vendues? Ou bues? Si c’est le cas ils vont enfin s’exciter, à Berne… (RM)

Connue pour sa notoriété

En Afrique on dit de telle ou telle personne qu'elle est «connue pour sa notoriété». Comme l'atteste cette photo publiée sur sa page Facebook, la vice-présidente du Conseil national Isabelle Moret fait partie de la famille au Rwanda où elle s'est rendue pour commémorer les événements tragiques que l'on sait. Par contre, on ne sait si c'est sa blondeur, sa fonction ou ses positions sur l'assurance maladie qui lui valent un tel succès. Eric Felley

Stauffer fait le con

S'exprimant sur «Radio Lac» aujourd'hui, Eric Stauffer évoque ses mésaventures avec le PDC valaisan et finalement avec toute la classe politique valaisanne, en particulier Oskar Freysinger: «... le mythe s’est écroulé, dit-il. On ne peut pas tout avoir dans le verbe...» Et d'ajouter à son sujet: «C’est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains paraissent brillants avant d’avoir l’air con». Dans le même genre de citations brillantes, on peut lui souffler: «La terre est ronde, mais il y a des cons dans tous les coins.» (EF)

Paranoïa

Le Musée d’art de Pully et celui de géologie à Lausanne invitent leurs visiteurs à s’interroger sur les «futurs incertains», apprend-on. L’expo s’ouvre vendredi, est-il annoncé. C’est sûr? (RM)

Les pro-armes préparent la défaite

Un internaute fait une suggestion à Yvan Perrin pour la votation du 19 mai afin de retourner les citoyens en influençant l'entourage «à la dernière minute». Les pro-armes préparent déjà leur recours pour faire annuler la votation! (EF)

(Le Matin)