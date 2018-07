C'est fou le nombre de statistiques qu’on trouve dans un centre d’impression… Il suffit d’éplucher un rapport de production pour connaître le chiffre de tirage, la durée, le poids du journal, sa pagination ou la quantité de papier utilisée pour sa fabrication, en tonnes et en nombre de bobines.

Toutes ces données nous ont naturellement poussés à nous interroger à propos de l’édition du jour, au tirage exceptionnel: un «Matin» imprimé à 82 000 exemplaires, ça va chercher dans les combien en termes de métrage? Un calcul rapide, néanmoins savant, nous révèle que, bout à bout, toutes les pages de cet ultime numéro couvriraient la distance Lausanne-Rotterdam à vol d’oiseau. Vous nous pardonnerez de ne pas être au mètre près, mais le chiffre reste impressionnant car, après tout, il ne s’agit «que» d’une seule édition.

Une matière à choyer

J’en vois certains froncer les sourcils et les rassure tout de suite: «Le Matin» était produit sur papier recyclé, support dont l’épaisseur et la qualité ont longtemps suivi une courbe inversement proportionnelle au prix. Mais, pour ce dernier numéro imprimé, nous avons sorti le grand jeu en optant pour un support plus blanc et plus épais issu d’une manufacture suisse qui – ironie du sort – a elle aussi disparu.

Nous, le papier, on va le regretter. C’est une matière qui a sa propre identité, son odeur, sa couleur. Apprêté, épais, mat, poreux, certifié, opaque ou rigide, il a droit à des égards, car, défectueux ou mal entreposé, il peut se comporter en gougnafier. Parole d’imprimeur, une casse en machine, c’est au bas mot vingt minutes d’arrêt.

Il a son caractère, certes, mais le papier journal sait aussi se montrer docile: il peut se plier, se rouler, se découper (essayez donc avec un support numérique) et se laisser recycler dans tous les sens du terme. Il fait également partie du lien que j’entretiens avec notre centre d’impression, une sorte de passerelle jetée entre deux mondes, rédaction et production, qui ne se comprennent pas toujours. Alors, aux collègues du bureau technique (affectueusement surnommé «le bureau du bonheur»), aux livreurs, au département presses et à tous ceux qui ont contribué à la fabrication de ce quotidien, j’adresse personnellement un immense merci!

Six jours sur sept, fériés compris, «Le Matin» était exigeant à produire, mais il n’a jamais manqué un rendez-vous. Jusqu’à aujourd’hui.

Je vous quitte. J’ai fini mon… papier. (Le Matin)