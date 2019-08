Le corps sans vie d'un vététiste a été retrouvé dimanche après-midi dans une forêt à Lauterbrunnen (BE). La victime est un citoyen allemand de 63 ans, porté disparu depuis une semaine dans la région de Wengen. La piste de l'accident est privilégiée.

La police cantonale bernoise a été prévenue dimanche peu avant 14h30 que deux marcheurs avaient retrouvé le corps sans vie d'un homme dans la région de «Schiltwaldflue», à Lauterbrunnen, indique-t-elle lundi dans un communiqué.

Des spécialistes de montagne de la police et un hélicoptère, immédiatement dépêchés sur les lieux, ont pu localiser le corps de l'homme. Il a ensuite été rapatrié.

Selon les connaissances actuelles, la victime était partie faire du vélo tout-terrain et n'avait ensuite plus donné signe de vie. L'intervention d'une tierce personne a pu être exclue et la piste de l'accident est privilégiée. (ats/nxp)