Pour ce vigneron de Lutry, c'est un sacré coup dur. Son camion grue, un Toyota Dyna, a disparu ce week-end. «Je l'utilise pour amener mes machines dans les vignes, je devais l'utiliser ce lundi. Heureusement, pour aujourd'hui, un paysagiste peut me prêter le sien. Mais après...»

Ce camion, l'un de ses employés l'avait pris pour le week-end. Samedi, il l'a garé à Pully. Dimanche, il avait disparu. «Je ne sais pas si ceux qui l'on pris sont des fêtards ou s'il a été volé pour le revendre ou l'utiliser sur un casse. Mais c'est mon outil de travail. Neuf, il vaut 80 000 francs, mais il ne l'est plus et donc l'assurance ne me remboursera pas tout...»

Le vigneron a déposé une plainte auprès de la police de Lutry. Qui nous confirme qu'une recherche a été entreprise mais pour qui, à sa connaissance, ces camions ne sont pas a priori une cible privilégiée des voleurs. «Une pareille mésaventure était toutefois déjà arrivée à un collègue de la région il y a deux ans, nous dit le vigneron. On avait toutefois fini par retrouver son camion grue.»

2600 partages sur Facebook

Pour se donner davantage de chance de succès, il a publié dimanche un avis de recherche sur sa page Facebook, photo du camion (immatriculé VD 19892 ) à l'appui, demandant de partager au maximum cette publication. Le message est bien passé puisqu'on comptait ce lundi 2600 partages, dans tout le canton voire au-delà. «J'en profite pour remercier chaleureusement tout le monde, cet élan de solidarité me va droit au cœur, c'est formidable.»

(Le Matin)