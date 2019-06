Ce qui n'était qu'un empilement de palettes est devenu un véritable village, devant la gare de Bienne. La «Robert Walser-Sculpture» de l'artiste contemporain Thomas Hirschhorn prendra vie ce samedi. Du jamais-vu!

La 13e édition de l’Exposition suisse de sculpture a ses détracteurs, à Bienne et ailleurs, avec en première ligne ceux pour qui la voiture passe avant tout, dans une ville où les électeurs n'ont pas voulu supprimer un petit parking à ciel ouvert au profit des transports publics.

À l'invitation de l'Exposition, dont le président a démissionné en regrettant d'avoir donné les clés à un artiste ingérable, Thomas Hirschhorn s'est fixé pour objectif de rendre la sculpture contemporaine accessible à un large public, en s'associant avec toutes les énergies biennoises, de gauche comme de droite.

Trois ans et deux mois

Après trois ans de préparation et deux mois de construction, sur une surface de 1300 m2, la vision de Thomas Hirschhorn est devenue réalité. Dès samedi, l'exposition sera ouverte tous les jours de 10h à 22h, gratuitement. La devise «Soyez un héros!». Façon de dire «Soyez Robert Walser!»

Un programme quotidien a été établi, avec par exemple des lectures et du théâtre, des cours de langue et des ateliers pour enfants, mais comme le suggère l'artiste, «la non programmation entraîne la réinvention et la réalisation quotidiennes de la «Sculpture» comme lieu de rencontre et d'échange». À vous de jouer! (Le Matin)