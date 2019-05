Le village de montagne grison, Brienz, dans la vallée de l'Albula, glisse de plus en plus vite dans la vallée. Les dernières mesures parlent d'un mètre par an. Une évacuation n'est plus un tabou.

La population du village de Brienz, située à 1100 mètres d'altitude, a été informée vendredi soir. Ce village, qui compte près de 100 habitants, est situé sur un terrain en mouvement depuis des temps immémoriaux.

Ceux-ci ont augmenté ces dernières années, passant de 30 à 50 et 70 centimètres par an. Les dernières mesures révèlent qu'elles passent désormais à un mètre par an. Les bâtiments et les infrastructures n'en sortent pas indemnes, mais peuvent encore être réparés dans la plupart des cas.

Chute de roches

Mais il n'y a pas seulement le sol du village, qui est en mouvement. Toute la pente du côté nord est instable.

Selon les experts, la situation ne devrait pas se dégrader brutalement, mais plutôt sur plusieurs semaines ou mois. Reste que la municipalité d'Albula, à laquelle appartient Brienz, a pris des mesures en vue de l'évacuation du village et de certaines parties des villages voisins comme Vazerol, Surava et Tiefencastel.

Dans la paroi au-dessus du village, des rochers tombent de façon sporadique et menacent les prés et la route menant à Lenzerheide. Il est d'ailleurs déjà interdit d'entrer dans cette zone depuis septembre 2018.

La surveillance à l'aide d'une technologie de pointe se poursuit. Elle devrait permettre de prévenir la population à un stade précoce si la situation continuait à se dégrader. (ats/nxp)