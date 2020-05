La mise en garde émane de la municipalité de Cortébert (BE), dans le vallon de St-Imier: «Attention à la Berce du Caucase lors de vos promenades». Avertissement assorti d'une explication: «Cette plante provoque des brûlures de la peau, ne pas toucher et la signaler à la commune en vue de l'élimination, merci!».

Publiée sur Facebook, la mise en garde a suscité le commentaire de Gérald, photo de son bras à l'appui: «J'ai testé (involontairement) à Bienne, c'est méchant... Ça fait pas vraiment mal, mais ça laisse une belle brûlure», écrit-il.

Bien entendu

Maire de Cortébert, Manfred Bühler n'est pas tombé dans le piège. A-t-il touché la berce aperçue sur un sentier fréquenté, au bord de la Suze? «Non, bien entendu», répond cet ancien conseiller national.

«Imposante, elle peut atteindre plus de trois mètres», a souligné dans «Le Quotidien Jurassien» Lucas Wolfer, collaborateur scientifique du Parc régional Chasseral. «Si on veut l'arracher, il faut s'équiper correctement d'une combinaison et de gants», a-t-il précisé. Une tâche confiée à des professionnels.

Vincent Donzé