Contactée par «20 Minuten», Sandra Müller, avocate et dirigeante du service zurichois de l'aide aux victimes, explique: «D'un point de vue légal, l'ex-époux de Marie a purgé sa peine. En tant que personne libre, il peut donc s'installer où il veut.» Et d'ajouter: «Une violation de contact est très difficile à prouver. Souvent, les auteurs le savent et profitent des zones grises de la loi. A la question de savoir quelles sont ces zones grises, l'avocate répond: «Actuellement, le stalking ou harcèlement obsessionnel n'est pas punissable en soi. Du coup, les auteurs affirment qu'ils ont croisé leur victime par pur hasard.» Sandra Müller conseille aux personnes concernées de contacter l'aide aux victimes de leur canton. Il est aussi possible de demander, par le biais d'une procédure civile, une interdiction géographique. L'auteur n'aurait donc plus le droit de se trouver dans une certaine région et n'aurait plus le droit d'approcher sa victime.

C'était un lundi quand Marie*, employée de la Poste, a été submergée par la peur sur son lieu de travail. Elle était en train d'entrer dans le système les nouveaux habitants de la commune alémanique dans laquelle elle vit, lorsque le nom d'Henri* est apparu sur son écran. Henri est l'homme qui a été condamné à 3 ans de prison pour l'avoir violée plus de quarante fois. Libéré prématurément de prison, l'homme de 34 ans s'est visiblement installé dans la même localité que sa victime. Et malgré l'interdiction de contact prononcée par un tribunal, il a emménagé à 140 mètres de son lieu de travail.

Interrogée par le «Beobachter», Marie raconte: «En voyant apparaître son nom, j'ai continué à travailler comme si de rien n'était. Mais une fois l'ordinateur éteint, j'ai éclaté en sanglots.» Jusqu'à ce jour, elle ignore pourquoi les autorités ne l'ont pas informée de la libération de son agresseur. Pour protéger au maximum l'identité de Marie, le magazine de dévoile pas quand et où les faits se sont produits.

Poursuivie et menacée

L'histoire de Marie et Henri a débuté fin 2011. Les deux se sont rencontrés sur le Net. Rapidement, ils ont décidé de s'unir pour la vie. La cérémonie de mariage a eu lieu en Afrique du Nord, d'où est originaire Henri. Une fois de retour en Suisse, le couple s'est installé aux Grisons et Marie est tombée enceinte.

Or leur relation s'est peu à peu dégradée après la naissance de leur fille, en octobre 2012. Il a commencé à la pousser et à la suivre un peu partout. A la maison, il est devenu de plus en plus menaçant. Il l'a aussi obligée de coucher avec lui. Selon le «Beobachter», elle a été violée plus de quarante fois.

«Intervenir si quelque chose se produit»

Par crainte, Marie s'est laissée faire. Du moins jusqu'en septembre 2014. Au bout du rouleau, elle a trouvé le courage de se séparer d'Henri et a obtenu auprès d'un tribunal une interdiction de contact. Mais malgré cela, son ex a continué à la poursuivre et à la menacer... La police a fini par l'arrêter et il a fini derrière les barreaux.

Se sentant enfin en sécurité, Marie a alors décidé de refaire sa vie dans un autre canton. Mais tout a une nouvelle fois basculé depuis qu'elle sait que son ex habite à quelques pas de son lieu de travail. Un jour, il est même apparu juste à côté de sa voiture. Une lettre adressée au tribunal est restée sans réponse jusqu'à présent. La police, elle, se contente de dire: «Nous pouvons uniquement intervenir si quelque chose se produit.»

Marie devra bientôt une nouvelle fois faire face à Henri. Celui-ci a en effet saisi la justice afin de pouvoir revoir sa fille. La date de l'audience n'a pas encore été fixée.

*Prénoms d'emprunt

(Le Matin)