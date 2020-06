«L'aspirante sous-officier Antigona Kalimashi est devenue aujourd'hui la première personne à recevoir un ruban du chef de l'Armée. Cette distinction du chef de l'Armée pour un engagement extraordinaire a été décernée à la soldate de sauvetage de l'école du sauvetage 75 pour son acte courageux», a communiqué la semaine dernière l’armée suisse. «Antigona Kalimashi avait sauvé une femme qui était tombée devant un train à la gare de Fribourg.»

La scène, qui s’est déroulée en juin 2019, est racontée par «La Liberté». Ce jour là, sur le quai no 2, une jeune femme perd l’équilibre et tombe devant un Intercity qui entre en gare. Le train passé, Antigona Kalimashi fonce sur le ballast pour secourir la malheureuse. «Elle a été percutée par la locomotive puis est passée sous le convoi. J’ai été surprise de voir qu’elle était encore consciente», raconte dans le quotidien fribourgeois la Vaudoise de 23 ans d’origine kosovare.

«J’ai pleuré comme une madeleine»

La jeune militaire venait alors de terminer sa première semaine d’école de recrues de sauvetage 75 à Wangen an der Aare (SO). «D’instinct, elle s’est saisie de la ceinture de sa tenue de sortie, qu’elle n’avait alors même pas eu l’occasion d’étrenner, pour poser un garrot à la femme accidentée», explique «La Liberté». L’hémorragie était stoppée. Et bien qu’elle ait perdu beaucoup de sang, la victime a pu survivre jusqu’à l’arrivée des secours.

«J’ai fait en sorte qu’elle ne prenne pas conscience de ses graves blessures et ne panique pas», se souvient Antigona Kalimashi. «J’ai été sous le coup de l’adrénaline encore une heure environ, puis j’ai pleuré comme une madeleine».

Admiration de la hiérarchie militaire

La jeune militaire n’étant manifestement pas du genre à se vanter, son geste salvateur aurait pu passer inaperçu. Mais elle a dû le lendemain remplir un formulaire pour expliquer pourquoi elle n’avait plus de ceinture de sortie dans son équipement... Elle a donc raconté l’accident. Et elle a «suscité l’admiration de la hiérarchie militaire, jusqu’à son sommet».

Le chef de l’armée Thomas Süssli a officiellement décoré la Vaudoise de Préverenges la semaine dernière. Elle est la première militaire – femmes et hommes confondus – à obtenir le «ruban du chef de l’Armée», nouvelle distinction pour honorer un «engagement extraordinaire». Il s’agit d’un rectangle rouge et blanc orné de la statue Helvetia.

Le «ruban du chef de l’Armée».

Aujourd’hui Antigona Kalimashi est aspirante sous-officier et va bientôt devenir sergente. «Faire l’armée était une passerelle vers l’école de police, mais aussi un rêve de gosse», note-t-elle dans «La Liberté».

Antigona Kalimashi dit avoir cependant un regret: ne jamais avoir pu rencontrer l’accidentée qu’elle avait secouru. Et ne pas vraiment savoir comment elle se porte. Protection de la personnalité oblige, les hôpitaux n’ont pas répondu à ses sollicitations. Maisi une semaine après les faits, elle avait tout de même «reçu des nouvelles rassurantes de la part de la police fribourgeoise quant à l’état de santé de la jeune femme accidentée.»

R.M.