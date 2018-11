«Ce fut une belle aventure remplie d'émotions!» C’est par ses mots que Melissa a conclu son courriel la semaine passée, dans lequel elle nous annonçait avoir finalement fait la connaissance de sa mère biologique. Elle a aussi envoyé une ravissante photo immortalisant cette rencontre, prise en Asie il y a quelques jours, où elle affiche la Une du journal «Le Matin», qui avait consacré en mai dernier un article sur sa démarche et ses recherches.

Souvenez-vous: en mai dernier «Le Matin» dévoilait la quête de cette Vaudoise de 31 ans. Adoptée à l’âge de deux ans, elle désirait depuis son adolescence connaître sa famille biologique aux Philippines. Cela la perturbait tellement que ses parents adoptifs avaient retrouvé les dossiers de l’adoption pour tenter d’obtenir des éléments qui pourraient soulager l’adolescente en crise. Ils s’étaient même rendus ensemble en voyage aux Philippines pour essayer de retrouver la mère biologique de Melissa, en vain.

Après bien des péripéties, de multiples recherches, un autre voyage aux Philippines alors qu’elle était désormais majeure, et bien des frustrations durant plusieurs années, Melissa qui était entre-temps devenue elle-même maman deux fois avait cessé d’y croire. Et c’est alors que par le biais d’un ami, elle a appris qu’un jeune Philippin recherchait sur Facebook sa sœur biologique depuis six ans. Tout s’est alors accéléré et un premier contact par appel vidéo avait eu lieu avec ce jeune homme et en présence de celle qui semblait être sa mère à l’image. Puis une analyse génétique des cheveux dans un laboratoire lausannois a été réalisée afin d’en avoir le cœur net.

«Des larmes mais beaucoup de joie»

«J’ai avancé la date de notre rencontre et je suis allée seule aux Philippines au mois d’octobre durant une semaine, explique Melissa. J'appréhendais un peu ce voyage et nos retrouvailles.» Après 20 heures de vol, sa maman et le conjoint de son frère l’ont accueillie à l’aéroport de Manille. «Des pleurs, des larmes mais beaucoup de joie, décrit la trentenaire. Nous nous sommes serrés dans les bras, puis nous avons discuté autour d’un repas. Et le lendemain j’ai fait la connaissance de mon petit frère et de mon papa. Tout cela a provoqué d’étranges sentiments mais très agréables.»

Les jours qui ont suivi, Melissa a fait connaissance avec sa grande demi-sœur ainsi que le reste de sa famille biologique des Philippines. «J’ai pu observer leur façon de vivre, leur coutumes.... vraiment beaucoup de belles surprises, et des émotions intenses. Je me sens maintenant différente, plus complète et mieux.» (Le Matin)