Viola Amherd est une des favorites à la course au Conseil fédéral. Mais contrairement à la conseillère aux Etats Karin Keller-Sutter (PLR/SG), elle n'a pas encore déposé de candidature officielle. Une récente condamnation, rendue publique ce mercredi par le «Walliser Bote», pourrait désormais entraver les ambitions de la conseillère nationale (PDC/VS).

Affaire au tribunal cantonal

La Valaisanne et sa sœur ont en effet été condamnées en mai dernier par le Tribunal de Brigue pour avoir encaissé pendant plus de 8 ans des loyers trop élevés de la part d'Alpiq Intec, une société appartenant au groupe Alpiq. La Cour a exigé que les deux femmes remboursent 250'000 fr. à la firme. L'affaire se trouve désormais entre les mains du tribunal cantonal parce que la démocrate-chrétienne a fait appel.

Recours déposé en juin

Depuis début 2006, Alpiq Intec a en effet payé 2700 fr. de trop tous les mois pour les locaux loués au sœurs Amherd. En cause: un ordre permanent qui n'a pas été adapté après une baisse de loyer. Viola Amherd, elle, assure ne jamais avoir signé un nouveau contrat de bail avec un loyer plus bas. Selon elle, le document invoqué par Alpiq Intec ne représente pas un nouveau contrat. Et en ce qui concerne les annexes qu'elle a signées, elles n'auraient aucune valeur juridique, argumente la politicienne dans son recours déposé en juin. (Le Matin)