Record à Berne

L'année 2019 va probablement entrer dans les annales de l'histoire comme étant celle du record du nombre de manifestations dans la capitale suisse. A fin novembre, Berne a compté 251 rassemblements sur la Place fédérale et dans ses rues. C'est 17% de plus que l'an dernier et sans compter les manifestations non autorisées.



Selon les autorités de la ville, la moyenne des rassemblements à Berne est de 230 par année, y compris ceux non autorisés. Même si les chiffres 2019 des manifestations non autorisées ne sont pas disponibles pour l'instant, le record sera très certainement atteint cette année, selon la police bernoise.



Les 251 manifestations autorisées de cette année, sur les onze premiers mois, représentent déjà le nombre le plus élevé depuis cinq ans. Ce chiffre élevé s'explique par trois thèmes rassembleurs dans leur polarisation et contestation: le climat, les guerres dans le monde et l'année électorale.