Alison Chabloz doute de l’existence de l’Holocauste. Elle affirme que les chambres à gaz sont «un canular démontré» et se décrit-elle même comme révisionniste sur son site. Elle a soutenu qu’Auschwitz est un «parc à thème pour imbéciles»… Ces thèses ignobles, elle les a chantées dans des vidéos postées sur YouTube. Ou parfois sur scène, assorties d’une quenelle, lors de meeting dans la mouvance suprémaciste.

Sur Youtube, elle mettait son négationnisme en musique

Anglaise, Alison Chabloz, 54 ans, a vécu une vingtaine d’années en Suisse romande. Elle s’y est mariée, a appris le français, a eu un enfant et a obtenu le passeport à croix blanche. Puis elle est rentrée au pays après une séparation. Là, elle véhicule son antisémitisme apparemment viscéral depuis plusieurs années.

«Propos profondément choquants»

Lors d’un procès largement médiatisé, elle a tenté de plaider la liberté d’expression et son droit à la satire. Le juge ne l’a pas entendu de cette oreille. Elle a été condamnée pour ce que la loi britannique définit comme des «propos profondément choquants ou de nature indécente, obscène ou menaçante, adressés au moyen d’un réseau public de communications électroniques».

Mais c’est la sanction, tombée jeudi dernier, qui peut surprendre. Alison Chabloz a écopé de 20 semaines de prison avec sursis. De 180 heures de travaux bénévoles pour la collectivité. Mais aussi de l’interdiction de s’exprimer sur tout réseau social durant un an. «Je ne sais pas si vous voulez être une martyre de votre prétendue cause», lui a lancé le juge de Westminster John Zani, relate «The Independent». «Mais cette sentence testera votre résolution. Si vous échouez à en respecter les termes il faut vous attendre à aller en prison.»

Ni possible ni souhaitable

Pas un mot sur les réseaux sociaux pendant un an. La justice anglaise a-t-elle trouvé un moyen original et efficace pour lutter contre les diffuseurs de haine? Et serait-ce possible à appliquer en Suisse? Spécialiste des nouvelles technologies, l’avocat genevois Nicolas Capt estime que non. Et que ce ne serait pas souhaitable. «La mesure n’est selon moi pas conforme au droit suisse. Les propos racistes ou antisémites réclament une réponse judiciaire sévère et constante. Mais pas une réponse consistant à donner à leurs auteurs un sentiment grisant relevant du martyre et de la censure. En cas de récidive, la peine doit être plus forte. Mais museler est une fausse bonne idée.»

Nicolas Capt pense que d’autres pistes devraient être suivies. «Il faudrait par exemple une meilleure collaboration avec les réseaux sociaux pour traquer les propos haineux. En tout cas cette mesure anglaise m’apparaît contre-productive», détaille l’avocat. Qui relève également que «rien ne permettrait de s’assurer que le condamné respecte l’interdiction puisqu’il lui serait loisible de le faire sous pseudonyme».

Aux États-Unis, pays de la sacro-sainte liberté d’expression, une thématique comparable était remontée jusqu’à la Cour suprême l’an dernier. En cause, une loi de Caroline du Nord qui interdisait aux délinquants sexuels tout usage des réseaux sociaux pour qu’ils ne puissent par repérer ou contacter d’éventuelles victimes. La Cour suprême avait en partie cassé la loi. Elle avait en somme estimé que les réseaux sociaux sont comme la place du village. Violeurs ou antisémites ont le droit de s’y exprimer. Mais pas de promouvoir le viol ou l’antisémitisme. (Le Matin)