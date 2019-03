Pour endiguer la hausse continuelle des primes d'assurance-maladie, la conseillère nationale Yvette Estermann (UDC/LU) propose d'introduire l'option d'une assurance avec moins de prestation, relatent Ostschweiz am Sonntag et Zentralschweiz am Sonntag.

«Beaucoup d'assurés savent qu'ils n'auront jamais besoin du catalogue complet des prestations proposées par les caisses maladie», déclare-t-elle dans les journaux.

«L'assurance-maladie légère», qui ne financerait que les maladies graves telles que les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux ou les embolies pulmonaires, devrait ainsi proposer des primes moins élevées, estime l'élue lucernoise.