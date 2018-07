On peut réagir, mais vite!

Mais comment réagir après avoir compris que l'on s'est fait avoir? «Si vous avez payé par carte de crédit, vous pouvez tout de suite téléphoner à l'émetteur de la carte pour bloquer le paiement. Et vous avez encore 30 jours après réception de la facture pour la contester», explique la juriste. «Si vous avez payé via Paypal, ce délai est de 180 jours», explique-t-elle.



Si vous avez utilisé un autre moyen, comme un virement bancaire ou postal, mieux vaut déposer une plainte pénale aurprès de la police, conseille-t-elle. Il faut alors espérer que celle-ci puisse enquêter et que les personnes lésées puissent retrouver un jour leurs billes. Autre possibilité quand le site est à l'étranger: faire appel au Secrétariat à l'économie, le SECO, qui sera le plus compétent, avec l'Office fédéral de la police (fedpol) pour traiter ce genre de cas.