Intempéries: pluie, neige, avalanches sèment le chaos en Suisse La neige et les fortes intempéries perturbent les accès routiers et ferroviaires en Suisse, en ce mois de janvier.

Le village de Zermatt (VS) a été à nouveau coupé du monde. La ligne ferroviaire entre Täsch et Zermatt a été barrée jeudi vers 16h00 par une avalanche. L'interruption a duré jusqu'à 21h.

L'avalanche est descendue sur une galerie, dont la voie du côté de la vallée est ouverte, a indiqué Jan Bärwalde, porte-parole de la compagnie Matterhorn-Gotthard-Bahn. De la neige est ainsi arrivée jusque sur la voie du côté de la vallée. Un conducteur de train a dû rebrousser chemin lorsqu'il a vu la masse neigeuse.

La compagnie ferroviaire a dû recourir à des pelleteuses pour dégager les rails. Cette opération devait être terminée en début de soirée, a indiqué le porte-parole. Un train navette relie Täsch et Zermatt - village interdit aux voitures - à une cadence de 20 minutes. Le trajet dure 12 minutes.

Coupé du monde

Zermatt avait déjà été coupé du monde à deux reprises en janvier en raison d'avalanches et de chutes de pierres. Des milliers de vacanciers avaient alors été bloqués dans le village. Pour les personnes qui devaient le quitter de manière urgente, la commune avait organisé un pont aérien par hélicoptères. Actuellement, le village lui-même n'est pas menacé par d'éventuelles avalanches.

Le ferroutage de la Furka entre Oberwald (VS) et Realp (UR) a aussi été interrompu jeudi. La cause est la fermeture de la route entre Realp et Hospental en raison d'un risque d'avalanche.

