Une avalanche a interrompu lundi matin le trafic ferroviaire entre Uri et les Grisons, ont indiqué les chemins de fer Matterhorn Gotthard.

Le danger d'avalanche reste par ailleurs élevé dans une large partie des Alpes en raison des neiges fraîches et des vents tempétueux qui balaient la Suisse depuis dimanche soir, selon le dernier bulletin de l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF), publié lundi à 8h. Il se situe au degré 4 sur une échelle de 5.

Ailleurs dans les Alpes, le danger d'avalanche est marqué, soit au degré 3. Et il devrait encore augmenter jusqu'à midi.

Manteau neigeux mouillé

La situation est très critique à toutes les expositions au-dessus de 2400 mètres et cela dans une zone allant des Diablerets (VD) au Pizol (SG), en passant par la région d'Aletsch et les Alpes uranaises. Le risque est également fort dans une partie des Grisons.

Des avalanches spontanées sont à attendre, et des avalanches isolées et de très grande taille sont possibles, précise SLF. Les avalanches peuvent entraîner le manteau neigeux entièrement mouillé en dessous d'environ 2200 mètres et s'avancer jusqu'aux prairies. Les tronçons exposés des voies de communication sont parfois menacés.

Pour les sports de neige en dehors des pistes sécurisées les conditions sont dangereuses.

Des amateurs de sports d'hiver seuls peuvent facilement déclencher des avalanches. Les randonnées à ski, descentes hors-piste et randonnées en raquettes demandent une grande prudence et retenue, met en garde SLF. (ats/nxp)