Les autorités uranaises ont fait déclencher une avalanche, samedi dernier, dans la vallée d'Ursenen, plus précisément entre Hospenthal et Realp. La vidéo tournée par l'entreprise ayant fait partir la masse de neige est impressionnante: on y voit une gigantesque coulée, faisant jusqu'à 700 mètres de largeur, dévaler la pente.

Mais même si tout a été prévu, l'avalanche a causé d'importants dégâts à la nature, écrit mercredi le Canton dans un communiqué.

La protection civile sera mobilisée dès ce mercredi et pendant plusieurs semaines pour effectuer les travaux nécessaires, écrit «20 Minuten».

(Le Matin)