C’est ce mercredi que Peter Schwitter, chef régional du service de sécurité d’Aletsch, a découvert l’abri du Mittelaletsch ravagé lors d’un survol en hélicoptère: «Je faisais des mesures pour l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) quand j’ai remarqué que quelque chose n’était pas en ordre». Il découvre un site dévasté, par une avalanche qu’il juge exceptionnelle. A ses yeux, ce n’est pas une quantité de neige astronomique qui en est la principale cause, mais plutôt une orientation peu commune du vent à la mi-janvier. Plus aucune trace de cassures n’étant visible, Peter Schwitter suppose que la coulée est descendue à cette période des flancs du Dreieckhorn (3811 mètres).

Depuis 40 ans qu’il trônait dans la région de la Jungfrau, le petit refuge, propriété de la section des Diablerets du Club alpin, n’avait jamais été abîmé par la neige. A la question de savoir si la construction se situait dans une zone dangereuse, le responsable du lieu, Raymond Fontannaz, répond de manière imagée «qu’à 3000 mètres, toute la montagne peut être avalancheuse». Il pensait toutefois la construction, appuyée contre un rocher, protégée par son empierrement.

Refuge inoccupé

D’après les informations du Club alpin, personne ne se trouvait dans le refuge au moment de l’accident. Raymond Fontannaz confirme que le bivouac était presque toujours inoccupé entre décembre et février. L’abri du Mittelaletsch servait essentiellement de camp de base pour les alpinistes gravissant l’Aletschhorn (4193 mètres) et la saison débute plutôt en mars pour les skieurs de randonnée.

Une reconstruction?

Voir les photos de désolation a profondément ému le préposé du bivouac. «Cela fait plus de 20 ans que j’y monte. C’était un endroit extraordinaire et sauvage qui va me manquer». Une reconstruction est-elle envisagée? Au même endroit? Un tas de questions va se poser. Dont celle d’un éventuel financement: si le refuge, prévu pour une quinzaine de personnes, souffrait de problèmes de suroccupation en haute saison, cela ne se reflétait pas dans les caisses. «Tous les alpinistes ne payaient pas les 10 francs de la nuitée» selon Raymond Fontannaz. «Moins de 24 heures après avoir appris la destruction, je ne peux pas dire si l’on va reconstruire ou non».

Une chose est toutefois certaine: en 2019, il n’y aura pas de toit sur la voie de l’Aletschhorn, mais bien plus de sueur des alpinistes qui devront porter leurs tentes. (Le Matin)