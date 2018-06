Cela fait 7 ans que les autorités lituaniennes cherchaient à retrouver l'argent issu de la plus grosse faillite que le pays ait jamais connu. Pas moins de 565 millions d'euros auraient été détournés lors du sauvetage de la banque Snoras en 2011. Le gouvernement de Lituanie accuse les deux principaux actionnaires de la banque, et cherche à retrouver cet argent.

Or, au terme de 7 ans d'enquête, il semble avoir été retrouvé en Suisse, révèle le «Tages-Anzeiger». Quelque 27 millions ont été saisis il y a quelques semaines auprès de la banque Julius Bär. Ils appartenaient au banquier russe Vladimir Antonov qui contrôlait à l'époque deux tiers des actions de Snoras.

Zurich et Genève

Quelques 7 autres millions ont été à nouveau découverts chez Julius Bär, ajoute le journal. Ils sont, cette fois liés, à un homme d'affaire lituanien, président et deuxième actionnaire le plus important de Snoras. Avec Vladimir Antonov, Raimondas Baranauskas dirigeait la fortune de cette banque, la plus grande de Lituanie, jusqu'à son crash.

La banque privée zurichoise Julius Bär n'est pas la seule à avoir accueilli des fonds liés à cette faillite. Certains ont également empli les coffres de la banque genevoise Syz, affirme le «Tages-Anzeiger». Dans les pages du journal, celle-ci «ne s'exprime pas sur l'existence ou la non-existence de relation avec cette clientèle». (Le Matin)