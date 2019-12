193 voix sur 200... La conseillère nationale Isabelle Moret (PLR/VD) a fait un véritable triomphe lors de son élection au perchoir pour l'année en cours. C'est un record à Berne pour celle qui s'était portée candidate au Conseil fédéral en 2017 et à qui on avait préféré finalement Ignazio Cassis. Dans la chambre des Cantons, c'est Hans Stöckli (PS/BE) qui a été élu à la présidence avec un résultat confortable. Avec une Lausannoise et un Biennois, on peut dire que les Romands sont aux manettes du pays pour une année.

Plus de protectionnisme

Auparavant, le Parlement a assermenté les nouveaux conseillers dans un climat très détendu, avant d'entamer pour quatre ans des débats qui le seront moins. Déjà dans la journée, quelque 150 vignerons frondeurs étaient venus les accueillir pour demander à la Confédération d'être plus protectionniste avec les vins étrangers. Claude-Alain Chollet, du Domaine des Champs-Lingot à Anières (GE), a déployé sa banderole: «Pensez global, buvez local!!» Son message a été entendu cinq sur cinq, puisque Isabelle Moret a convié plus tard les parlementaires à l'apéritif pour boire et manger des produits du terroir exclusivement jusqu'à la plus petite miette...

Eric Felley