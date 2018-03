Le 19 mars 2021. C'est la date à laquelle l'ExoMars rover explorera la surface de Mars. L'opération est menée par l'Agence spatiale européenne (ESA) en collaboration avec la Russie. Le but des chercheurs: découvrir s'il existe de la vie sur la planète rouge ou si elle y a existé par le passé.

Les images de cette expédition de taille proviendront d'une caméra high-tech développée en Suisse et actuellement testée à Witterswil (SO) par Nikolaus Kuhn de l'Uni de Bâle. Interrogé par «20 Minuten», il explique: «L'ExoMars rover est le premier appareil qui pourra directement identifier d'éventuels signes de vie sur Mars. La caméra suisse y contribue aussi.» Le chercheur précise que toutes les composantes du robot doivent être testées afin de s'assurer qu'elles pourront faire face aux conditions météorologiques régnant sur la planète rouge. Sur mars, les températures oscillent entre +20 et -80 degrés.

La caméra helvétique sera fixée à l'extérieur du rover et photographiera telle une loupe les roches et les échantillons issus des forages. Le dispositif a été développé à Neuchâtel par Jean-Luc Josset. Il permet même de livrer des images en 3D.

«Je vais me laisser surprendre»

L'ExoMars rover sera envoyé dans l'espace en septembre 2020 afin qu'il arrive à la date prévue sur la planète. Selon Nikolaus Kuhn, la mission devrait durer environ six mois. A la question de savoir quelles sont les chances pour que le robot découvre réellement des signes de vie, il répond: «Je vais me laisser surprendre.»

Kuhn et son équipe seront chargés d'analyser les images fournies par la caméra et d'en tirer des conclusions qui pourraient se révéler être d'une grande importance pour la recherche aérospatiale... à condition de bel et bien trouver de la vie sur Mars.

Pas la première expédition du genre

En 2016, l'ESA, toujours en collaboration avec la Russie, avait envoyé sur Mars la sonde ExoMars 2016. La caméra bernoise CaSSIS était alors installée à bord de l'appareil. Comme pour l'actuelle mission, celle d'il y a deux ans avait notamment pour but d'analyser les gaz de l'atmosphère martienne, en quête d'éventuelles traces de vie. (Le Matin)