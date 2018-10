Le conseil communal de Zurich a adopté mercredi une motion demandant que tous les habitants de la ville, y compris les sans-papiers, puissent obtenir une carte d'identité et l'utiliser. Le conseil municipal, qui y était opposé, a désormais deux ans pour élaborer un projet de loi.

Le texte des groupes socialiste, écologiste et des alternatifs a été approuvé par 64 voix contre 41 et douze abstentions. L'UDC, le PLR et le parti évangélique s'y sont opposés en vain.

L'idée d'une «Züri City Card» émane de représentants des milieux politique, ecclésiastique, culturel ou encore associatif. Le document permettrait de s'identifier auprès des autorités, en particulier de la police, estiment-ils. Il doit aussi donner accès aux services publics et privés sans craindre une arrestation, à l'image de ce qui se fait à New York.

Dans un papier de position publié le 12 septembre dernier, la ville de Zurich s'est prononcée contre ce projet. «L'espoir d'une fonction de protection contre le droit des étrangers est douteux et pourrait conduire les sans-papiers à se sentir faussement en sécurité», avait estimé la municipalité, rappelant que les villes sont tenues d'appliquer le droit des étrangers.

La ville de Zurich compte quelque 14'000 résidents n'ayant pas d'autorisation de séjour légale. La ville de Berne a annoncé en janvier qu'elle envisageait d'introduire une «City Card». La ville de Genève va plus loin. Dans le cadre de son opération Papyrus, elle prévoit de régulariser environ 2000 sans-papiers sous de strictes conditions. (ats/nxp)