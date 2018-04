Le conseiller d'Etat genevois Pierre Maudet a été nommé président de la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP). Il prend la succession de Hans-Jürg Käser, qui a exercé cette fonction durant six ans.

Le Genevois de 40 ans entre en fonction immédiatement, indique vendredi la CCDJP. Il est membre du comité de la conférence depuis 2013 et préside également, depuis 2016, la Conférence latine des Chefs des départements de justice et police. A 68 ans, M. Käser ne s'est plus représenté aux élections du gouvernement cantonal bernois de mars. (ats/nxp)