Plus de peur que de mal pour une centaine de passagers d'un train arrivant de France à La Chaux-de-Fonds samedi soir. Peu avant l'entrée en gare, une explosion a retenti, provoquant un dégagement de fumée au niveau de la locomotive, mais pas de flammes.

Personne n'a été blessé et les passagers ont été évacués. La gare de La Chaux-de-Fonds a été momentanément fermée et cinq trains ont dû être supprimés, a indiqué dimanche à Keystone-ATS un porte-parole des CFF, Patrick Walser. Le trafic marchandises n'a pas souffert et la gare, rouverte dès minuit, fonctionnait à nouveau normalement dimanche.

«Nous avons eu beaucoup de chance que cet incident se soit produit si tard», a dans un premier temps réagi le porte-parole. On ignore pour l'heure les causes de l'explosion, a-t-il précisé dimanche. La locomotive endommagée est toujours à La Chaux-de-Fonds; le porte-parole ne savait pas si elle serait réparée sur place ou reconduite en France d'abord. (ats/nxp)