Une quarantaine de personnes, enfants et adultes confondus, ont été blessées jeudi dans une collision entre deux bus scolaires, en Bavière (All). Cinq victimes ont subi de graves blessures, précise un porte-parole de la police locale. L'accident s'est produit entre Ammerndorf et Zirndorf.

Selon Focus.de, au moins quatre individus ont dû être désincarcérés. Un autre véhicule aurait par ailleurs percuté les cars accidentés. Pour l'instant, les causes de la collision sont inconnues. La police et les secours sont sur place en nombre.

Schulbusse krachen ineinander! Mehrere schwerverletzte Kinder bei Ammerndorf https://t.co/q07Yvvq8sv pic.twitter.com/fSOnhbAE65 — TAG24 NEWS München (@TAG24M) November 15, 2018

(Le Matin)