Nuit de samedi à dimanche, centre commercial de Val Thoiry, sur territoire français, à un jet de pierre de Genève. Une voiture de la gendarmerie vaudoise est violemment percutée par le véhicule qu'elle poursuit depuis le canton de Vaud.

A l'intérieur de l'habitacle, la gendarme vaudoise est grièvement blessée. Elle attendra une heure pour être prise en charge par un médecin français, après que le Samu français eut refusé que leurs homologues suisses interviennent, détaille le porte-parole de la police genevoise Jean-Philippe Brandt, auprès de la «Tribune de Genève» qui révèle l'information ce dimanche.

A l'origine de la course-poursuite, une caravane volée. Elle est tractée à toute allure par des chauffards. La gendarmerie vaudoise la prend en chasse vers Coppet, glisse de l'autre côté de la frontière à la hauteur de Divonne, se poursuit sur le canton de Genève, où les Vaudois appellent à la rescousse leurs homologues du bout du lac, pour se terminer finalement à Val Thoiry, une commune de l'Ain bien connue des Genevois qui y vont faire des courses à des prix imbattables tous les week-ends.

«Dès que l'on a été mis au courant de l'accident, on a commandé l'hélicoptère de la Rega et le 144», explique Jean-Philippe Brandt. Néanmoins, d'après les informations obtenues par «La Tribune de Genève», le Samu français aurait refusé que les secours suisses interviennent. La victime serait ainsi restée dans l'attente du Samu français pas moins de trente minutes et n'aurait été prise en charge par un médecin français qu'une heure après «l'accident». La gendarme est actuellement dans un état grave aux HUG.

