Le ras-le-bol ne fait que s'amplifier dans un quartier résidentiel biennois. La faute à un ferrailleur, aux dires des 75 signataires d'une pétition adressée aux autorités municipales.

Au cœur du problème depuis longtemps: le dépôt à ciel ouvert de voitures bonnes pour la casse à la rue Jakob 55, sur la parcelle 4530. «Le compacteur de ferraille est très bruyant», écrit l'auteur de la pétition, tandis que le propriétaire octroie au ferrailleur 65 db de jour et 55 db de nuit, pour une activité autorisée de 6h à 23h. Ambiance...

Huile de moteur

De l'huile de moteur qui s'écoule dans un champ dépourvu de clôture, une plaque d'amiante qui s'envole du toit, un ballet de camions dans les rues: les critiques fusent à l'adresse du ferrailleur qui empile des voitures aplaties sur des camions portant des plaques d'immatriculation lituaniennes, à destination de l'Europe de l'Est et de l'Afrique.

«Nous craignons aussi pour la sécurité des enfants en raison du trafic, mais aussi des émanations d'essence persistantes. À quand un incendie?», s'emporte un pétitionnaire qui a envisagé de déménager, l'arrivée d'un ferblantier ayant aggravé la situation avec des camions sous son attique.

Uriner à l'extérieur

Autre problème: «Quand on voit les employés uriner à l'extérieur, on se dit que les conditions de travail doivent être déplorables», dénonce un voisin qui ne connaît pas le salaire des employés.

Les pétitionnaires demandent au Conseil municipal d’intervenir pour faire cesser le micmac constaté au nord de l'ancienne halle des tréfileries, louée entre autres par un promoteur immobilier à l'entreprise de démolition de voitures. Une activité que le pétitionnaire résume en un mot: «souillure».

Exigences formulées

Mercredi dernier, le Conseil municipal a pris connaissance des exigences formulés quatre mois plus tôt: respect des horaires de travail, maintien de la propreté des espaces publics, respect des normes en matière de bruit, circulation interdite aux camions sur les bandes enherbées de la rue Jakob et sur le chemin du Kirchenfeld, autorisé aux riverains et utilisé principalement par des cyclistes et des écoliers.

La légalité même de l'affectation est mise en doute par les pétitionnaires. «Un premier examen montre que les ferrailleurs en question n'ont pas requis toutes les autorisations nécessaires à leurs activités», indique la responsable du Département de l'urbanisme, Florence Schmoll.

Police des constructions

Pas si simple, selon certains: passé cinq ans, l'usage entre en force de loi. Et maintenant? «Nous allons ouvrir une procédure», annonce Florence Schmoll, en évoquant «un cas de police des constructions».

Après une visite des lieux, la responsable de l'urbanisme déterminera avec son équipe les mesures à prendre «dans le cadre des procédures usuelles». Après 18 mois d'échanges de courriers, le pétitionnaire envisage de porter son dossier à la chancellerie cantonale. (Le Matin)