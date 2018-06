La moitié des Suisses ne se sentent pas à l'aise dans leur appartement. C'est ce qu'a récemment révélé un sondage du portail Immowelt.ch. La principale raison de ce mal-être: le bruit que font les voisins. Une affaire traitée ce jeudi par le Tribunal d'arrondissement de Saint-Gall montre qu'une banale porte laissée ouverte peut également être une source de conflit.

Un trentenaire est accusé de s'être disputé avec sa voisine, en août 2016, devant leur immeuble de Saint-Gall. Il n'avait visiblement pas apprécié qu'elle n'ait pas fermé la porte d'entrée de l'immeuble. Selon l'acte d'accusation, la dispute a rapidement dégénéré: l'homme aurait tenté de saisir sa voisine au cou. La femme aurait subi diverses griffures. Le prévenu l'aurait également poussée à plusieurs reprises. Il l'aurait par ailleurs traitée de «truie stupide» et de «sale p***». Pour finir, il l'aurait poussée si violemment qu'elle est tombée par terre. Avant de s'en aller, il aurait menacé de la tuer «un jour».

Peine pécuniaire demandée

Le Ministère public a requis une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 francs ainsi qu'une amende de 600 francs pour injure, menace et voies de fait. On ignore quand le verdict sera rendu.

Ce n'est pas la première dispute entre voisins qui finit au tribunal. En février 2017, une Saint-Galloise a été condamnée pour diffamation. Ne supportant plus le bruit de son voisin, elle avait contacté l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, affirmant que son voisin était violent et agressif.

Un homme domicilié dans la région d'Olten (SO) a été jusqu'au Tribunal fédéral parce qu'il se sentait dérangé par les émissions provenant du wifi de son voisin. Il a été débouté.

Les animaux sont aussi souvent une source de conflits. En 2016, le Tribunal pénal de Bâle-Campagne a condamné un homme à une peine de prison avec sursis pour avoir menacé son voisin avec une arme et même tiré une balle dans la façade de sa maison. L'accusé se sentait perturbé par les aboiements incessants du chien de son voisin. (Le Matin)