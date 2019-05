Michael Lauber fait l'objet d'une enquête disciplinaire. L'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (MPC) a fait vendredi cette annonce qui pourrait compromettre la réélection du procureur général par le Parlement.

L'enquête devra éclaircir, sous l’angle du droit disciplinaire, d’éventuelles violations des devoirs de fonction du procureur dans le cadre des procédures sur la FIFA, précise l'autorité de surveillance dans son communiqué. Son ouverture ne préjuge en rien de son résultat.

Michael Lauber doit de son côté s'exprimer devant la presse. Jusqu'ici, il a affirmé qu'il se représenterait même en cas de procédure disciplinaire.

L'affaire tombe à un mauvais moment pour M.Lauber car le Parlement doit décider en juin s'il le reconduit dans ses fonctions pour la période 2020-2023. La commission judiciaire des Chambres fédérales donnera mercredi soir sa recommandation.

Des rencontres informelles avec le président de la FIFA Gianni Infantino pourraient être fatales à la carrière à M. Lauber. Servant à discuter de la suite de la procédure, de telles séances ne sont pas problématiques en tant que telles. Mais le procureur aurait dû les documenter, selon l'autorité de surveillance.

Troisième rencontre secrète

Elément crucial pour l'ouverture de l'enquête disciplinaire, M.Lauber a tu une troisième entrevue secrète. En novembre 2018, il avait déclaré qu'il n'y en avait eu que deux (en 2016). Aucun des participants supposés à la troisième rencontre en 2017 ne s'en rappelle.

Dans une interview donnée fin avril, le procureur avait catégoriquement rejeté l'accusation de mensonge. Il avait expliqué que de telles rencontres faisaient partie du courant normal pour faire avancer une procédure complexe et souligné que M. Infantino n'était pas prévenu dans les affaires concernant la FIFA sur lesquelles le MPC enquêtait.

La première réunion a été souhaitée par M.Infantino. Ami d'enfance du nouveau patron valaisan du football, Rinaldo Arnold a contacté le porte-parole du MPC André Marty et participé ensuite avec lui à la rencontre. Premier procureur du Haut-Valais, M.Arnold n'était toutefois pas là à titre professionnel. Si M.Lauber a évoqué des détails de l'enquête devant lui, il pourrait avoir violé le secret professionnel.

Expert externe

Dans le but de garantir une procédure objective et équitable, l'enquête disciplinaire sera confiée à un expert externe. Son nom sera communiqué séparément au public. M. Lauber risque un avertissement, un blâme ou une réduction de salaire de 10% pendant un an au plus. (ats/nxp)