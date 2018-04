La Neuveville (BE)

C'est une étincelle provenant du foyer d'un feu de branchages dans la région des vignes qui est la cause de l'incendie survenu mercredi au-dessus de La Neuveville (BE). Selon les estimations, 18 hectares de végétation ont été détruits par les flammes.

La police cantonale bernoise a annoncé lundi avoir clos l'enquête sur la cause de ce sinistre qui aura nécessité l'engagement d'importants moyens en hommes et en matériel. Les travaux d'extinction menés par plusieurs corps de pompiers et par la protection civile sont désormais terminés.

Ces travaux ont été rendus compliqués par la forte déclivité du terrain. Le sol a dû être creusé par endroits afin de pouvoir éteindre les foyers incandescents dans les racines. Ils auront nécessité dans leur ensemble la mobilisation de plus de 100 personnes.

La bise qui soufflait mercredi dernier a favorisé la propagation de l'incendie. Actuellement, le danger d'incendie dans le canton de Berne est toujours qualifié de marqué. (ats/nxp)