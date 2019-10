Combien de mots par minute tape-t-on sur son smartphone? Et quels critères influencent la vitesse de frappe? Une étude anglo-finlando-suisse répond à ces questions. Et levons tout de suite le suspense, pour texter aussi vite que l’éclair, il faut utiliser ses deux pouces, oublier la prédiction de mots et… être jeune.

Cosignée par trois chercheurs finlandais, un de Cambridge, et Anna Feit, de l’EPFZ, cette recherche est officiellement présentée ce jeudi lors de la Conférence internationale sur l'interaction personne-machine avec les appareils et services mobiles, à Taïwan. Mais elle déjà disponible en ligne.

Peu de coquilles

Cette étude a épluché les performances de plus de 37 000 volontaires qui ont recopié des textes sur leur smartphone. Ils provenaient de quelque 160 pays, même si les auteurs admettent que les jeunes femmes américaines dans la vingtaine étaient surreprésentées. Premier constat, peu de coquilles ou fautes de frappes ont été saisies: on ne dénombre que 2,3% d’erreurs dans les messages saisis.

De manière générale, les auteurs ont dit avoir été surpris par les vitesses de frappe: 36,2 mots par minute en moyenne – alors que cette vitesse moyenne est de 52 mots/minute sur un clavier, note le «Guardian». Les chercheurs ont même eu un participant qui textait à une vitesse supersonique: 85 mots par minute!

Importance de l'âge

Mais le plus intéressant est probablement les facteurs qui influencent les performances. D’abord, notons que les chercheurs n’ont trouvé aucune différence entre hommes et femmes.

Sans surprise ensuite, ceux qui sont presque nés avec un smartphone dans la main écrivent plus rapidement que leurs aînés. Par contre les différences entre générations sont réellement importantes. Les 10-19 ans balancent près de 40 mots chaque minute. Les 40-49 ans moins de 29 mots, les 50-59 ans à peine 26.

Lent comme un index

Côté technique de saisie, l’étude précise que les trois quarts de ses cobayes utilisent leurs deux pouces. Et ils ont raison: c’est le plus efficace. Ceux-là atteignent 38 mots/minutes. Un rythme de croisière qui chute drastiquement avec des alternatives: seulement 30 mots si on tape avec un seul pouce, 25 avec un seul index.

Enfin, le plus étonnant concerne peut-être les résultats sur les aides à l’écriture. Ainsi, utiliser la prédiction de mots ralentit en fait la vitesse de frappe, de 2 mots/minute. Selon les auteurs, on perdrait du temps en étudiant les choix proposés.

Par contre la correction automatique, que certains trouvent pourtant agaçante, est performante: elle augmente la vitesse de frappe de près de 9 mots par minute. «Si vous voulez être rapide, utilisez vos deux pouces et activez la correction automatique, même si cela peut parfois être ennuyeux. Puis continuez à l’utiliser», a résumé dans le «Guardian» la chercheuse de Zurich Anna Feit.

Renaud Michiels