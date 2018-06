«J’ai entendu un gros boum, puis les vitres ont tremblé.» Comme plusieurs autres personnes, cette habitante de Laconnex, dans la campagne genevoise, a été surprise par une déflagration, mercredi vers 18 h.

L’explosion s’est produite dans un centre équestre situé au chemin des Écoliers. Trois personnes, deux hommes et une femme, ont été blessées. Leur pronostic vital est engagé, ont indiqué les secours sur place. Les deux hommes ont été évacués au CHUV de Lausanne pour une prise en charge au service des grands brûlés. La femme a d’abord été transportée aux HUG. Elle devait être transférée dans la soirée à Lausanne.

Selon une employée du manège, il s’agit d’un couple de 25 à 30 ans, locataire d’un appartement au rez-de-chaussée, et d’un ami en visite. Dix personnes ont en outre été intoxiquées. Elles ont été soignées dans la salle communale du village. Une cellule psychologique a été mise en place, notamment pour les enfants qui ont assisté à l’explosion et à l’incendie.

Des voisins disent avoir entendu une détonation, suivie de flammes impressionnantes qui ont atteint une quinzaine de mètres. Ils racontent avoir assisté, peu après, devant chez eux, à une scène surréaliste, au cours de laquelle le personnel du centre équestre évacuait les animaux, tandis que les secours les croisaient en se rendant sur les lieux du sinistre. Après l’annonce de l’explosion, un mouvement de solidarité s’est mis en place. Plusieurs manèges et particuliers ont accueilli les équidés évacués des lieux sinistrés.

L’alerte a été donnée à 18 h 10, indiquent les pompiers. Au total, 31 sapeurs professionnels et 11 véhicules du SIS ont été dépêchés sur place. Ils ont été appuyés par les volontaires de Soral et de Laconnex. Quatre ambulances et deux hélicoptères ont complété le dispositif.

Corps de ferme préservé

À 20 h 15, le sinistre était sous contrôle. Les dégâts sont importants, mais le corps de ferme a pu être préservé. L’effort principal des pompiers a été, en premier lieu, de prendre en charge les blessés, ont-ils précisé. Un périmètre de sécurité a été installé et le trafic routier a été dévié.

Les causes de l’explosion sont pour l’instant indéterminées. La brigade technique et scientifique a été envoyée sur les lieux. Une enquête va être ouverte. Elle sera menée par la brigade des vols et incendies. (Le Matin)