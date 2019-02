L'avis du Tribunal

«Le code civil imposait l’institution d’un tuteur, désigné parmi les assistants sociaux de l’Office de protection de l’enfant avec l’accord des accusés. Ceux-ci avaient le statut de famille d’accueil (ou de parents nourriciers) et le jugement étranger, du reste caduc, ne leur avait attribué aucun autre rôle. Le tuteur (et non la famille d’accueil) a les mêmes droits que les parents. Dans la présente situation, le tuteur était appelé à veiller à la continuité du suivi médical de l’enfant et au bon déroulement du travail psychoéducatif mère-enfant mis en place par la Croix-Rouge».