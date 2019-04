C'est une étrange découverte qu'a faite une piétonne bernoise vendredi. En effet, elle est tombée sur un fémur humain sur un trottoir de la ville, en se rendant à son travail. L'os se trouvait à côté d'une pile de vêtements à l'intersection entre la Monbijoustrasse et la Schwarztostrasse, un endroit très fréquenté non loin de la gare et du Palais fédéral.

Restes d'un crime? La police de Berne n'en sait pour l'instant pas plus, selon «20 Minuten» qui se fait l'écho de cette trouvaille macabre. Une enquête est en cours. Mais vu l'apparence du fémur, il pourrait s'agir d'une découverte archéologique faite par des ouvriers lors d'un chantier, explique Arnaud Baeriswyl, du Service archéologique du canton de Berne.

«Ein menschlicher Knochen lag auf dem Trottoir»: Fussgängerin in Bern macht unheimlichen Fund. https://t.co/c2dqVDFfK8 — 20 Minuten (@20min) 26 avril 2019

Selon lui, les os humains ne sont pas rares dans le secteur où le fémur a été trouvé. En effet, au 19e siècle, il y avait là un grand cimetière et de nombreux Bernois y ont été enterrés jusqu'en 1897. Puis le site a été supprimé au profit de constructions nouvelles, raconte-t-il au journal.

En revanche l'archéologue trouve particulièrement irrespectueux de déposer sur un trottoir un os appartenant à une personne décédée. «De telles découvertes devraient nous être signalées par l'entreprise de construction afin que nous puissions les récupérer», estime-t-il. En revanche il reste perplexe sur un point: pourquoi y avait-il une pile de vêtements avec le fémur?

(nxp)