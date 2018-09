Une longévité plus élevée que la moyenne

Doris Leuthard, 55 ans, quittera le Conseil fédéral après un peu plus de douze ans d'exercice. Si sa longévité est plutôt supérieure à la moyenne des autres conseillers fédéraux, son âge pas.



Derniers à partir avant l'Argovienne, Didier Burkhalter et Eveline Widmer-Schlumpf sont restés ministre durant huit ans. Micheline Calmy-Rey avait siégé un an de plus. Les deux conseillers fédéraux démissionnaires précédents s'étaient distingués. Moritz Leuenberger a siégé quinze ans et Hans-Rudolf Merz uniquement six ans et dix mois.

Doris Leuthard n'entrera pas dans l'histoire pour sa longévité. Carl Schenk, qui s'est retiré en 1895, s'était accroché lui pendant 32 ans au gouvernement.



L'âge de Doris Leuthard est en dessous de la moyenne. On est aussi loin des records. Adolf Deucher est mort en fonction en 1912 à l'âge de 81 ans. Quant à Ruth Metzler, elle a été évincée en 2003 quelque mois avant qu'elle ne célèbre ses 40 ans.



Comme la plupart des conseillers fédéraux ces dernières années, Doris Leuthard abandonne son siège avant l'âge de la retraite. Exceptions notables, Hans-Rudolf Merz avait presque 68 ans lorsqu'il est parti et Moritz Leuenberger 64 ans.