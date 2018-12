De nombreux médias français écrivent que le terroriste Chérif Chekatt a été «neutralisé» par la police. Neutraliser, c’est mignon et ça fait propret… Non, sérieusement, le terme est ridicule et aseptiser le langage c’est dissimuler la réalité: il a été abattu. En plus pour de ce qui est neutre, nos voisins n’y connaissent rien, c’est la Suisse qui est compétente. D’ailleurs si on les laisse faire on va finir par croire qu’être neutralisé c’est obtenir la nationalité suisse... Et demain nos voisins titreront: «Happy end: Chérif Chekatt a été suissisé!»

Renaud Michiels

Toucher le fond

Jeudi soir, BFMTV a choqué en accompagnant un débat sur la fin de la cavale de Chérif Chekatt à Strasbourg avec «I Shot The Sheriff» de Bob Marley en fond sonore. Nous on pense que la chaîne tient là un concept et qu’elle doit persévérer. «The Final Countdown» d’Europe est parfait sur le live d’un assaut du GIGN. Un avion s’écrase? Illustrons quelques plans des débris avec «A Place To Crash» de Robbie Williams! «Comme un ouragan» de Stéphanie de Monaco est très à propos sur des images de Saint-Barth dévastée et «Le vent nous portera» de Noir Désir fera très bien l’affaire pour un reportage sur la pollution plastique des océans.

Laurent Flückiger

Terre à terre

Un moine bouddhiste de 35 ans était en train de méditer dans la forêt en Inde lorsqu’il a été attaqué et tué par un léopard. S’il avait lévité il aurait eu une chance de l’éviter.

Renaud Michiels

Principe de t'estropcon

Pour faire plaisir aux petits enfants dans le besoin, Caen avait prévu un traditionnel lancer de peluches sur la pelouse mardi, suivie de la collecte et d’une redistribution. Mais le club a dû y renoncer car la Ligue de Football Professionnelle l’a interdit «pour des raisons de sécurité»… Ça peut paraître un peu radical mais on applaudit. C’est vrai, si quelqu’un reçoit un petit nounours sur la tête il peut avoir une commotion puis décéder. Bon, peut-être pas une commotion mais une méchante entaille qui pourrait s’infecter. En tout cas une grosse contusion n’est pas exclue. Ou une bosse? D’accord, ça paraît improbable mais si on se prend un nounours sur le coin de la figure peut-être que ça peut chatouiller un peu. Donc il fallait agir.

Renaud Michiels

Maltraitance

Une fillette est née dans le RER D ! https://t.co/uyjHc9rX8q #Rediff — Le Parisien (@le_Parisien) 14 décembre 2018

Une fillette est née dans le métro, tweete «Le Parisien», photo à l’appui. Bien. Mais il faudrait lui mettre des chaussettes, non?

Renaud Michiels

Balance ta patate de canapé

«Sauter la publicité devrait rester possible», apprend-on. A condition que la publicité soit consentante, évidemment.

Renaud Michiels

(Le Matin)