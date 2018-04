Un incendie de forêt s'est déclaré mercredi après-midi au-dessus de La Neuveville (BE). En raison du terrain difficile d'accès, un hélicoptère a dû être engagé pour tenter de maîtriser le sinistre. Personne n'a été blessé.

Des pompiers de La Neuveville (BE), du Plateau de Diesse (BE), de Neuchâtel et de Bienne ont été mobilisés pour lutter contre les flammes, a indiqué à l'ats un porte-parole de la police cantonale bernoise confirmant une information de Radio Jura bernois (RJB). L'engagement était toujours en cours en fin d'après-midi.

La route entre La Neuveville et Prêles a été fermée au trafic. Une déviation a été mise en place, a précisé la police. Les causes de l'incendie ne sont pas connues. La région de La Neuveville entre Neuchâtel et Bienne est placée en danger d'incendie de forêt de degré 3 sur une échelle de 5 sur le site l'Office fédéral de l'environnement. Cela correspond à un danger marqué. (ats/Le Matin)