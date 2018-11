La découverte est historique pour la marque au sablier ailé: le département «héritage» de Longines a authentifié la montre que lui a présenté le collectionneur américain Seiji K.: la 183, un numéro de série qui détrône le modèle détenu jusque là par un collectionneur japonais. La montre en argent fabriquée en 1867 est la plus ancienne retrouvée à ce jour. D’où vient la 183? «Le collectionneur l’a acquise lors d’une vente», rapporte Florie Maugeon, porte-parole de marque horlogère, en suggérant que le propriétaire précédant ignorait qu’il détenait ce que Longines désigne comme un «véritable trésor de son passé».

Si la numéro 183 a été identifiée, elle reste «pour le moment» en possession de son propriétaire, un collectionneur américain d’origine japonaise. Mais pour Longines, les anciennes pièces ne sont pas seulement destinées à son musée: elles sont une source d’inspiration pour ses designers pour qui la tradition est un fil rouge.

Le collectionneur américain s’est rendu au siège de la marque afin de faire authentifier sa pièce. Au département «héritage», les indications inscrites dans les registres d’archives ont permis aux historiens et aux horlogers d’authentifier la montre. Sa fabrication date de la création de la marque au sablier ailé, la fabrique Longines, ayant succédé au comptoir originel fondé en 1832.

La 183 abrite un mouvement mécanique à remontage à clé. «Ce modèle de type savonnette est caractéristique des pièces créées par Longines à cette époque», précise le communiqué diffusé aujourd’hui. Cerise sur le gâteau: le sablier ailé qui symbolise la marque depuis sa création est gravé sur son mouvement et à l’intérieur de son couvercle.

Deux blasons vierges et un motif floral sont gravés sur son couvercle. Son état de conservation est qualifié de «parfait» et sa marche intacte. De quoi ravir Walter von Kaenel, directeur d’une marque affiliée à Swatch Group qui s’est positionnée sur les marchés par ses chronométrages de championnats mondiaux et ses partenariats avec des fédérations sportives internationales.

Au siège de la marque, le département «héritage» étudie quotidiennement une quarantaine de demandes d’expertise émanant de collectionneurs, mais aussi d’amateurs ou de simples détenteurs d’une montre Longines. «Nous travaillons en étroite collaboration avec les collectionneurs», explique Florie Maugeon. Seiji K. s’était mis en tête de trouver la plus ancienne Longines: «Ce sont des défis que se lancent les collectionneurs», conclut Florie Maugeon. (Le Matin)