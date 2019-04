La protection du climat devrait être ancrée dans la constitution et les émissions de gaz à effet de serre réduites à zéro d'ici 2050. C'est ce que vise l'initiative populaire pour les glaciers. Ses initiants ont jusqu'au 30 octobre 2020 pour récolter les signatures.

La Chancellerie fédérale a examiné le texte et l'a publié mardi dans la Feuille fédérale. L'initiative populaire «pour un climat sain» a été lancée par l'Association suisse pour la protection du climat fondée l'an dernier. Celle-ci recense 2000 membres et est soutenue par des organisations environnementales, ainsi que des églises, des scientifiques, des organisations agricoles et économiques.

Le comité d'initiative est formé de politiciens du PS, des Verts et Vert'libéraux. Mais il compte aussi le soutien des conseillers aux Etats Ruedi Noser (PLR/ZH) et Stefan Engler (PDC/GR) ou de la conseillère nationale Rosmarie Quadranti (PBD/ZH).

Sensibiliser les politiciens

Présentée en janvier dernier, l'initiative pour les glaciers veut sensibiliser les milieux politiques pour que les objectifs de l'Accord de Paris soient inscrits dans la constitution. Des exceptions seraient toutefois autorisées, notamment quand il n'est technologiquement pas possible de faire autrement.

La lutte ne doit pas seulement être individuelle, mais aussi institutionnelle, selon les initiants. La politique climatique doit aussi renforcer l?économie et utiliser des instruments de promotion de l?innovation et de la technologie. (ats/nxp)