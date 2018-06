Une piétonne se rendait vers sa voiture, dimanche vers 3h du matin à Oberwangen (TG), lorsqu'elle a été abordée par un cycliste. Une fois arrivée près du parking où se trouvait son véhicule, elle a été agressée par l'inconnu, qui l'a empêchée de partir. Selon les déclarations de la victime présumée, l'individu l'a plaquée au sol et l'a violée. Après l'agression, elle est rentrée chez elle en auto et a immédiatement appelé les forces de l'ordre.

Le porte-parole de la police cantonale, Daniel Meili, précise: «A l'heure actuelle, nous pensons que la victime et l'agresseur se sont vus pour la première fois sur le chemin qui menait vers le parking.» La jeune femme de 20 ans ne se souvient pas avoir remarqué l'homme auparavant.

L'agresseur présumé a une trentaine d'années et mesure entre 1m75 et 1m85. Il a des cheveux blonds et courts. Son visage a une forme triangulaire. Au moment des faits, il portait un pantalon qui lui arrivait aux genoux avec de nombreuses poches sur le côté. Il parlait le bon allemand, sans accent. Son vélo était de couleur blanche.

La police mène actuellement une enquête. Et le Ministère public de Frauenfeld a ouvert une procédure pénale. Un portrait-robot a été publié dans l'espoire de retrouver rapidement le suspect.

(Le Matin)